Евдокия Тимофеева
женский, родилась ?.02.1805, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла После 1858
МатьНадежда ЕгороваОколо 1780 г.р.
ОтецТимофей АлексеевОколо 1782 г.р.
Супруги
Владимир Прокофьев15.07.1804 ст. г.р.
Дети
Ольга Владимирова19.07.1828 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
?.02.1805
Отец: Тимофей Алексеев
Мать: Надежда Егорова
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Прокофьев
Рождение ребёнка
19.07.1828 ст.
Дочь: Ольга Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Прокофьев
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1858