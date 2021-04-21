Евдокия Тимофеева ?.02.1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Тимофеева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась ?.02.1805, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла После 1858

Мать
Надежда ЕгороваОколо 1780 г.р.
Отец
Тимофей АлексеевОколо 1782 г.р.
Супруги
Владимир Прокофьев15.07.1804 ст. г.р.
Дети
Ольга Владимирова19.07.1828 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1805

Отец: Тимофей Алексеев

Мать: Надежда Егорова

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Прокофьев

Рождение ребёнка
19.07.1828 ст.

Дочь: Ольга Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Прокофьев

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
После 1858

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