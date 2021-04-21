Надежда Егорова
женский, родилась Около 1780, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла После 1834
ОтецЕгор ИсаевОколо 1762 г.р.
МатьПрасковья ВасильеваОколо 1760 г.р.
Супруги
Тимофей АлексеевОколо 1782 г.р.
Дети
Евдокия Тимофеева?.02.1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Егор Исаев
Мать: Прасковья Васильева
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
?.02.1805
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Алексеев
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1834