Надежда Егорова Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Надежда Егорова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1780, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла После 1834

Отец
Егор ИсаевОколо 1762 г.р.
Мать
Прасковья ВасильеваОколо 1760 г.р.
Супруги
Тимофей АлексеевОколо 1782 г.р.
Дети
Евдокия Тимофеева?.02.1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Егор Исаев

Мать: Прасковья Васильева

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
?.02.1805

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Алексеев

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
После 1834

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