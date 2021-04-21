Владимир Прокофьев
мужской, родился 15.07.1804 ст., Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умер После 1858
МатьПрасковья КондратьеваОколо 1776 г.р.
ОтецПрокофий МаксимовОколо 1778 г.р.
Супруги
Евдокия Тимофеева?.02.1805 г.р.
Дети
Ольга Владимирова19.07.1828 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1804 ст.
Отец: Прокофий Максимов
Мать: Прасковья Кондратьева
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
19.07.1828 ст.
Дочь: Ольга Владимирова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1858