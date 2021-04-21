Ольга Владимирова 19.07.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ольга Владимирова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась 19.07.1828 ст., Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла 05.03.1869 ст., Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Отец
Владимир Прокофьев15.07.1804 ст. г.р.
Мать
Евдокия Тимофеева?.02.1805 г.р.
Супруги
Кобельков Тимофей ВасильевВычислено 1827 г.р.
Дети
Кобельков Дмитрий Тимофеевич17.10.1854 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1828 ст.

Отец: Владимир Прокофьев

Мать: Евдокия Тимофеева

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Крещение
1828

При крещении дано имя Елена

Бракосочетание
Вычислено 1847

Муж: Кобельков Тимофей Васильев

Это второй брак Тимофея Васильева Кобелькова. Первый брак был в 1845 г. с Агриппиной Григорьевой, а третий в 1874 г. с Хионией Алексеевой.

Рождение ребёнка
17.10.1854 ст.

Сын: Кобельков Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кобельков Тимофей Васильев

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
05.03.1869 ст.
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Умерла от горячки

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