Ольга Владимирова
Место рождения
Дата рождения19.07.1828 ст.
Дата смерти05.03.1869 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1828 ст.
Отец: Владимир Прокофьев
Мать: Евдокия Тимофеева
Крещение
1828
При крещении дано имя Елена
Бракосочетание
Вычислено 1847
Это второй брак Тимофея Васильева Кобелькова. Первый брак был в 1845 г. с Агриппиной Григорьевой, а третий в 1874 г. с Хионией Алексеевой.
Рождение ребёнка
17.10.1854 ст.
Сын: Кобельков Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кобельков Тимофей Васильев
Смерть
05.03.1869 ст.
Умерла от горячки