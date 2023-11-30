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Ольга Владимирова

Место рождения

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.07.1828 ст.

Дата смерти

05.03.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1828 ст.

Отец: Владимир Прокофьев

Мать: Евдокия Тимофеева

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
1828
При крещении дано имя Елена
Бракосочетание
Вычислено 1847

Муж: Кобельков Тимофей Васильев

Это второй брак Тимофея Васильева Кобелькова. Первый брак был в 1845 г. с Агриппиной Григорьевой, а третий в 1874 г. с Хионией Алексеевой.
Рождение ребёнка
17.10.1854 ст.

Сын: Кобельков Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кобельков Тимофей Васильев

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
05.03.1869 ст.
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Умерла от горячки
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