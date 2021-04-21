Ольга Владимирова
женский, родилась 19.07.1828 ст., Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла 05.03.1869 ст., Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ОтецВладимир Прокофьев15.07.1804 ст. г.р.
МатьЕвдокия Тимофеева?.02.1805 г.р.
Супруги
Кобельков Тимофей ВасильевВычислено 1827 г.р.
Дети
Кобельков Дмитрий Тимофеевич17.10.1854 ст. г.р.
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Рождение
19.07.1828 ст.
Отец: Владимир Прокофьев
Мать: Евдокия Тимофеева
Крещение
1828
Бракосочетание
Вычислено 1847
Рождение ребёнка
17.10.1854 ст.
Сын: Кобельков Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кобельков Тимофей Васильев
Смерть
05.03.1869 ст.