Щенков Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенков Владимир Алексеевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.01.1907

Дата смерти

18.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907

Отец: Щенков Алексей Сергеевич

Мать: Щенкова Зинаида Глебова

Россия
Бракосочетание
10.05.1929

Жена: Щенкова Мария Тарасова

Москва
Рождение ребёнка
02.10.1929

Дочь: Авдеева Татьяна Щенкова

Мать ребёнка: Щенкова Мария Тарасова

город Москва
Смерть
18.08.1972
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