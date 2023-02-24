Щенков Владимир Алексеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.01.1907
Дата смерти18.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907
Отец: Щенков Алексей Сергеевич
Мать: Щенкова Зинаида Глебова
Россия
Бракосочетание
10.05.1929
Жена: Щенкова Мария Тарасова
Москва
Рождение ребёнка
02.10.1929
Дочь: Авдеева Татьяна Щенкова
Мать ребёнка: Щенкова Мария Тарасова
город Москва
Смерть
18.08.1972