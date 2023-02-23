Щенков Алексей Сергеевич
Место рождениягород Москва
Дата рождения1886
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
город Москва
Рождение ребёнка
07.01.1907
Сын: Щенков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Щенкова Зинаида Глебова
Россия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Миронова Елена Щенкова
Мать ребёнка: Щенкова Зинаида Глебова
город Москва
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Никитина Людмила Щенкова
Мать ребёнка: Щенкова Зинаида Глебова
город Москва
Смерть
1943
город Москва