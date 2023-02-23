Щенков Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенков Алексей Сергеевич

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Место рождения

город Москва

Дата рождения

1886

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

город Москва
Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Щенков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Щенкова Зинаида Глебова

Россия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Миронова Елена Щенкова

Мать ребёнка: Щенкова Зинаида Глебова

город Москва
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Никитина Людмила Щенкова

Мать ребёнка: Щенкова Зинаида Глебова

город Москва
Смерть
1943
город Москва
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