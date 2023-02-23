Щенкова Зинаида Глебова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенкова Зинаида Глебова

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Место рождения

город Москва

Дата рождения

1888

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

город Москва
Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Щенков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Щенков Алексей Сергеевич

Россия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Миронова Елена Щенкова

Отец ребёнка: Щенков Алексей Сергеевич

город Москва
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Никитина Людмила Щенкова

Отец ребёнка: Щенков Алексей Сергеевич

город Москва
Смерть
1989
город Москва
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