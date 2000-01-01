Синцова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Синцов Иван Петрович

Отец ребёнка: Синцов Пётр Осипов

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Синцов Пётр Осипов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Синцов Елестей Петрович

Отец ребёнка: Синцов Пётр Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Пётр Осипов

Смерть
После 1816
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