Синцова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Синцов Иван Петрович
Отец ребёнка: Синцов Пётр Осипов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Синцов Пётр Осипов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Синцов Пётр Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синцов Пётр Осипов
Смерть
После 1816