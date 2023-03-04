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Синцов Иван Петрович
Синцов Иван Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1797
Дата смерти
После 1816
Пол
Мужской
Отец
Синцов Пётр Осипов
1774 г.р.
Мать
Синцова Марья
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец:
Синцов Пётр Осипов
Мать:
Синцова Марья
Смерть
После 1816
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