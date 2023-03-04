Синцов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Синцов Пётр Осипов

Мать: Синцова Марья

Смерть
После 1816
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