Синцов Пётр Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Синцов Осип Потапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Синцов Иван Петрович
Мать ребёнка: Синцова Марья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Синцова Марья
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Синцова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Марья
Смерть
После 1816