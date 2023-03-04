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Синцов Пётр Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Синцов Осип Потапович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Синцов Иван Петрович

Мать ребёнка: Синцова Марья

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Синцова Марья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Синцов Елестей Петрович

Мать ребёнка: Синцова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Марья

Смерть
После 1816
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