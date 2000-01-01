Синцов Елестей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Елестей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Синцов Пётр Осипов

Мать: Синцова Марья

Смерть
1812
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