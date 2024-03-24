Вальц (Горн) Эмилия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальц (Горн) Эмилия Филипповна

Место рождения

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Горн Филипп Филиппович

Мать: Горн Екатерина Андреевна

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.11.1937

Сын: Вальц Леонид Федорович

Отец ребёнка: Вальц Федор Федорович

Воквад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальц Оскар Федорович

Отец ребёнка: Вальц Федор Федорович

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальц Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отто Эрна Федоровна

Отец ребёнка: Вальц Федор Федорович

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
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