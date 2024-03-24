Вальц (Горн) Эмилия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1914
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Горн Филипп Филиппович
Мать: Горн Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
27.11.1937
Отец ребёнка: Вальц Федор Федорович
Воквад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вальц Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отто Эрна Федоровна
Отец ребёнка: Вальц Федор Федорович