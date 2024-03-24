Горн Филипп Филиппович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Горн Анна Филипповна
Мать ребёнка: Горн Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Вальц Эмилия Филипповна
Мать ребёнка: Горн Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горн Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно