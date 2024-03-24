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Горн Филипп Филиппович

Место рождения

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Горн Анна Филипповна

Мать ребёнка: Горн Екатерина Андреевна

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Вальц Эмилия Филипповна

Мать ребёнка: Горн Екатерина Андреевна

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горн Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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