посёлок Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Ромашки

Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Варианты названий
Страсбург, Штрассбург
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
1191. Штрасбург (Ромашек), деревня бывшая колонистов, дворов 155, жителей 1057, молитвенный дом, школа, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Торгунская волость
С. Штрасбург. Б. колон. Немцы. Лютер.5853Р. Яма4841851501832813051292

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Палласовский район
14629Ромашкипосёлок50°12,0' с.ш.46°41,0' в.д.M-38-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Палласовский муниципальный район, Ромашковское сельское поселение
18645436101п Ромашкипоселок

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