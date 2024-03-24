Вальц Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1937
Мать ребёнка: Вальц Эмилия Филипповна
Воквад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вальц Эмилия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вальц Эмилия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отто Эрна Федоровна
Мать ребёнка: Вальц Эмилия Филипповна
Смерть
?.01.1945
Кузьёль, Койгородский муниципальный район, Республика Коми