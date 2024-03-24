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Вальц Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1937

Сын: Вальц Леонид Федорович

Мать ребёнка: Вальц Эмилия Филипповна

Воквад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальц Оскар Федорович

Мать ребёнка: Вальц Эмилия Филипповна

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вальц Эмилия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отто Эрна Федоровна

Мать ребёнка: Вальц Эмилия Филипповна

Ромашки, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
?.01.1945
Кузьёль, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
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