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Пелагея Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыд Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Герасим Давыдович

Отец ребёнка: Давыд Савельевич

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Аграфена Давыдовна

Отец ребёнка: Давыд Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Сын: Фёдор Давыдович

Отец ребёнка: Давыд Савельевич

Рождение ребёнка
С 1791 по 1792 ст.

Сын: Фёдор Давыдович

Отец ребёнка: Давыд Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Афанасий Давыдович

Отец ребёнка: Давыд Савельевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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