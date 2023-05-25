Пелагея Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыд Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Герасим Давыдович
Отец ребёнка: Давыд Савельевич
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Аграфена Давыдовна
Отец ребёнка: Давыд Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Сын: Фёдор Давыдович
Отец ребёнка: Давыд Савельевич
Рождение ребёнка
С 1791 по 1792 ст.
Сын: Фёдор Давыдович
Отец ребёнка: Давыд Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Афанасий Давыдович
Отец ребёнка: Давыд Савельевич
Смерть
Неизвестно