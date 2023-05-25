Фёдор Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1791 по 1792 ст.
Дата смертиОколо 1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1791 по 1792 ст.
Отец: Давыд Савельевич
Мать: Пелагея Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Давыдов Арсений (Арсентий) Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Давыдов Никифор Фёдорович
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Смерть
Около 1852 ст.