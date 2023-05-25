Фёдор Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1791 по 1792 ст.

Дата смерти

Около 1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1791 по 1792 ст.

Отец: Давыд Савельевич

Мать: Пелагея Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Давидов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Давыдов Арсений (Арсентий) Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Давыдов Никифор Фёдорович

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Смерть
Около 1852 ст.

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