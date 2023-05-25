Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1791 по 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Давидов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Давыдович

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Давыдов Арсений Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Давыдович

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Давыдов Никифор Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Давыдович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1850 ст.