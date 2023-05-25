Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Отец ребёнка: Фёдор Давыдович
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Давыдов Арсений Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Давыдович
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Давыдов Никифор Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Давыдович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1850 ст.