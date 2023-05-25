Герасим Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиОколо 1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Давыд Савельевич
Мать: Пелагея Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: (Давыдкина) Арина Герасимовна
Мать ребёнка: Авдотья Кирилловна
Смерть
Около 1852 ст.