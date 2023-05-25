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Герасим Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Около 1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

1763 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Давыд Савельевич

Мать: Пелагея Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: (Давыдкина) Арина Герасимовна

Мать ребёнка: Авдотья Кирилловна

Смерть
Около 1852 ст.

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