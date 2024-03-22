Афанасий Давыдович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: Давыд Савельевич
Мать: Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Фёдорова Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Прасковья Евсеевна
Рождение ребёнка
С 1831 по 1832 ст.
Сын: Давыдкин Трифон Афанасьевич
Мать ребёнка: Прасковья Евсеевна
Рождение ребёнка
Около ?.02.1834 ст.
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Прасковья Евсеевна
Рождение ребёнка
29.03.1845 ст.
Сын: Давыдкин Егор Афанасьевич
Мать ребёнка: Прасковья Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Евсеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно