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Афанасий Давыдович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Давыд Савельевич

Мать: Пелагея Семёновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Фёдорова Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Прасковья Евсеевна

Рождение ребёнка
С 1831 по 1832 ст.

Сын: Давыдкин Трифон Афанасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Евсеевна

Рождение ребёнка
Около ?.02.1834 ст.

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Прасковья Евсеевна

Рождение ребёнка
29.03.1845 ст.

Сын: Давыдкин Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Прасковья Евсеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Евсеевна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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