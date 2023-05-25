Фёдорова (Давыдкина) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Давыдкина) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Афанасий Давыдович

Мать: Прасковья Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Иона

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: (Фёдорова) Татьяна Ионична

Отец ребёнка: Фёдоров Иона

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Фёдоров Яков Ионич

Отец ребёнка: Фёдоров Иона

Смерть
Неизвестно

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