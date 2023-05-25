Фёдорова (Давыдкина) Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Афанасий Давыдович
Мать: Прасковья Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдоров Иона
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: (Фёдорова) Татьяна Ионична
Отец ребёнка: Фёдоров Иона
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Фёдоров Яков Ионич
Отец ребёнка: Фёдоров Иона
Смерть
Неизвестно