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Тамилин Филимон Тимофеевич

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Место рождения

Margumiškis, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тамилин Тимофей Фёдорович

Мать: Тамилина Анастасия Ивановна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Нестерова Елена Филимоновна

Мать ребёнка: Тамилина Матрёна Власовна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамилин Парфён Филимонович

Мать ребёнка: Тамилина Матрёна Власовна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
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