Тамилин Филимон Тимофеевич
Место рожденияMargumiškis, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Нестерова Елена Филимоновна
Мать ребёнка: Тамилина Матрёна Власовна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамилин Парфён Филимонович
Мать ребёнка: Тамилина Матрёна Власовна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно