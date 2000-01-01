Нестерова (Тамилина) Елена Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Тамилина) Елена Филимоновна

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Место рождения

Margumiškis, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Тамилин Филимон Тимофеевич

Мать: Тамилина Матрёна Власовна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Манефа Миновна

Отец ребёнка: Нестеров Мина Денисович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1914

Сын: Нестеров Василий Минович/Минаевич

Отец ребёнка: Нестеров Мина Денисович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
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