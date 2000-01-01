Нестерова (Тамилина) Елена Филимоновна
Место рожденияMargumiškis, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Манефа Миновна
Отец ребёнка: Нестеров Мина Денисович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1914
Сын: Нестеров Василий Минович/Минаевич
Отец ребёнка: Нестеров Мина Денисович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно