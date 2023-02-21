Тамилина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тамилин Кузьма Тимофеевич
Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тамилин Филимон Тимофеевич
Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария (Марфа) Тимофеевна
Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Margumiškis, Vilnius County Lithuania