Тамилина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамилина Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тамилин Кузьма Тимофеевич

Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тамилин Филимон Тимофеевич

Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тамилин Фома Тимофеевич

Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария (Марфа) Тимофеевна

Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1860

Сын: Тамилин Ульян Тимофеевич

Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тамилин Тимофей Фёдорович

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
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