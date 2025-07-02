Стариков Василий Николаевич Около 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Стариков Василий Николаевич

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился Около 1874, Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

умер Неизвестно

Отец
Стариков Николай ФедоровичМежду 1845 и 1848 г.р.
Мать
Старикова Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Старикова (Казанцева) Елена ДмитриевнаОколо 1887 г.р.
Дети
Стариков Александр Васильевич20.11.1897 г.р.
Стариков Яков Васильевич03.10.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Стариков Николай Федорович

Мать: Старикова Екатерина Ивановна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прибыткова (Старикова) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Бракосочетание
02.02.1897

Жена: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
20.11.1897

Сын: Стариков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
03.10.1899

Сын: Стариков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Стариков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
21.06.1904

Дочь: Кузнецова (Старикова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Старикова) Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1912

Сын: Стариков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
24.12.1914

Сын: Стариков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Веретенникова (Старикова) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Смерть
Неизвестно

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