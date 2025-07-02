Стариков Василий Николаевич
мужской, родился Около 1874, Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
умер Неизвестно
ОтецСтариков Николай ФедоровичМежду 1845 и 1848 г.р.
МатьСтарикова Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Прибыткова (Старикова) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Сын: Стариков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Сын: Стариков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Дочь: Кузнецова (Старикова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Дочь: (Старикова) Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Сын: Стариков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Сын: Стариков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Дочь: Веретенникова (Старикова) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна