Старикова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Старикова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Сын: Стариков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Дочь: (Старикова) Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Сын: Стариков Павел Николаевич
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Сын: Стариков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Дочь: Ревякина (Старикова) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Сын: Стариков Степан Николаевич
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Дочь: Тырышкина (Старикова) Гликерия Николаевна
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Сын: Стариков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Дочь: Даурова (Старикова) Агрипина Николаевна
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович
Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович