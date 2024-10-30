Старикова Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтарикова Екатерина Ивановна

Старикова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Старикова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Николай Федорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Старикова) Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Стариков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Стариков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ревякина (Старикова) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1877

Сын: Стариков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Тырышкина (Старикова) Гликерия Николаевна

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1881

Сын: Стариков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.06.1884

Дочь: Даурова (Старикова) Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1886 и 1889

Сын: Стариков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Стариков Николай Федорович

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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