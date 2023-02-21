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Стариков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около 1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Стариков Василий

Мать: Старикова Марья

Бракосочетание
Около 1936

Жена: Старикова Ксения Перфильевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.04.1937

Дочь: Блинова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Старикова Ксения Перфильевна

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Развод
До 1939

Жена: Старикова Ксения Перфильевна

Смерть
Около 1964
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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