Стариков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо 1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Стариков Василий
Мать: Старикова Марья
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
08.04.1937
Дочь: Блинова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Старикова Ксения Перфильевна
Развод
До 1939
Смерть
Около 1964
Бийск, город Бийск, Алтайский край