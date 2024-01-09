Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна

Место рождения

Усть-Ануй, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Усть-Ануй, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Василий Николаевич

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.12.1914

Сын: Стариков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Стариков Василий Николаевич

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1965
Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

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