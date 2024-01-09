Старикова (Казанцева) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.12.1914
Сын: Стариков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Стариков Василий Николаевич
Смерть
1965