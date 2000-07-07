Рудина Лидия Никифорова
Место рождения
Дата рождения29.05.1941
Дата смерти07.07.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1966
Дочь: Белова (Рудина) Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Рудин Вячеслав Григорьевич
Рождение ребёнка
19.05.1974
Дочь: Новикова (Рудина) Оксана Вячеславовна
Отец ребёнка: Рудин Вячеслав Григорьевич
Депутатский, Усть-Янский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
07.07.2000