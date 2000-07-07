Рудина Лидия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудина Лидия Никифорова

Рудина Лидия Никифорова

Место рождения

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.05.1941

Дата смерти

07.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.05.1966

Дочь: Белова (Рудина) Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Рудин Вячеслав Григорьевич

Рождение ребёнка
19.05.1974

Дочь: Новикова (Рудина) Оксана Вячеславовна

Отец ребёнка: Рудин Вячеслав Григорьевич

Депутатский, Усть-Янский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
07.07.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.