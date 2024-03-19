посёлок Депутатский, посёлок Депутатский, Усть-Янский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Депутатский

Усть-Янский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус
11855Депутатскийпгт69°19'с.ш.139°59'в.д.R-54-100

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Якутии

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Усть-Янский муниципальный район, Городское поселение поселок Депутатский
98656151051п Депутатскийпоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close