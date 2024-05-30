Рудин Вячеслав Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1940
Отец: не указан
Мать: Рудина Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1966
Дочь: Белова (Рудина) Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Рудина Лидия Никифорова
Рождение ребёнка
19.05.1974
Дочь: Новикова (Рудина) Оксана Вячеславовна
Мать ребёнка: Рудина Лидия Никифорова
Депутатский, Усть-Янский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)