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Рудин Вячеслав Григорьевич

Место рождения

Н. Островского, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.12.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1940

Отец: не указан

Мать: Рудина Татьяна Васильева

Н. Островского, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1966

Дочь: Белова (Рудина) Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Рудина Лидия Никифорова

Рождение ребёнка
19.05.1974

Дочь: Новикова (Рудина) Оксана Вячеславовна

Мать ребёнка: Рудина Лидия Никифорова

Депутатский, Усть-Янский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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