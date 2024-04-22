город Поворино, город Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Поворино

Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Рождественская волость
Выселок из с. Рождественского, при ст. Поворино, Ю.-В. ж. д.4918выселокРождественск.641

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Поворинский район
6277Повориногород51°12'с.ш.42°15'в.д.M-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Поворинский муниципальный район, Городское поселение город Поворино
20639101001г Повориногород
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