Семняко Онегова Любовь Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961
Рождение ребёнка
05.10.1979
Дочь: Онегова Марина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.10.1983
Дочь: Бондаренко Анна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1985
Дочь: Бондоренко Мария Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семеняко Евгений Леонидович
Рождение ребёнка
15.05.1990
Сын: Семеняко Роман Евгеньевич
Отец ребёнка: Семеняко Евгений Леонидович
Рождение ребёнка
11.09.1992
Дочь: Вальтер Семеняко Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Семеняко Евгений Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно