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Семняко Онегова Любовь Федоровна

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Место рождения

Домбаровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961

Отец: Онегов Федор Нефедович

Мать: Урманова Онегова Мария Павловна

Домбаровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1979

Дочь: Онегова Марина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
26.10.1983

Дочь: Бондаренко Анна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
03.01.1985

Дочь: Бондоренко Мария Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
29.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеняко Евгений Леонидович

Кулосега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.05.1990

Сын: Семеняко Роман Евгеньевич

Отец ребёнка: Семеняко Евгений Леонидович

Кулосега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.09.1992

Дочь: Вальтер Семеняко Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Семеняко Евгений Леонидович

Кулосега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семеняко Евгений Леонидович

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