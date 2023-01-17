Семеняко Евгений Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1960
Рождение ребёнка
29.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семняко Онегова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1990
Сын: Семеняко Роман Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1992
Дочь: Вальтер Семеняко Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно