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Семеняко Евгений Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1960

Отец: Семеняко Леонид Николаевич

Мать: Семеняко Граб Валентина Александровна

Рождение ребёнка
29.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семняко Онегова Любовь Федоровна

Кулосега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.05.1990

Сын: Семеняко Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1992

Дочь: Вальтер Семеняко Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Кулосега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семеняко Онегова Любовь Федоровна

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