Онегова Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онегова Марина Викторовна

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Место рождения

Изюм, Харківська область

Дата рождения

05.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1979

Отец: не указан

Мать: Семняко Онегова Любовь Федоровна

Изюм, Харківська область
Рождение ребёнка
08.08.1999

Дочь: Онегова Екатерина Романовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.2005

Дочь: Данилова Кристина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.07.2011

Сын: Данилов Лукиян Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

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