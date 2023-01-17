Онегова Марина Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1979
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.08.1999
Дочь: Онегова Екатерина Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.2005
Дочь: Данилова Кристина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.07.2011
Сын: Данилов Лукиян Анатольевич
Отец ребёнка: не указан