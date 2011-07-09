Данилов Лукиян Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Лукиян Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2011

Отец: не указан

Мать: Онегова Марина Викторовна

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