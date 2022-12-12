Урманова Онегова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урманова Онегова Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1945

Отец: Урманов Павел Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1958

Дочь: Онегова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Онегов Федор Нефедович

Домбаровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1961

Дочь: Семняко Онегова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Онегов Федор Нефедович

Домбаровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1968

Дочь: Товологина Онегова Маргарита Федоровна

Отец ребёнка: Онегов Федор Нефедович

Мамониха, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелехин Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онегов Федор Нефедович

Смерть
Неизвестно
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