Урманова Онегова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1945
Отец: Урманов Павел Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1958
Дочь: Онегова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Онегов Федор Нефедович
Рождение ребёнка
01.08.1961
Дочь: Семняко Онегова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Онегов Федор Нефедович
Рождение ребёнка
24.02.1968
Дочь: Товологина Онегова Маргарита Федоровна
Отец ребёнка: Онегов Федор Нефедович
Мамониха, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мелехин Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно