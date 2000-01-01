Хёрдт (Hoerdt) Петер (Petrus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хёрдт (Hoerdt) Петер (Petrus)

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Место рождения

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1701

Дата смерти

20.01.1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Херт Ганс Петер

Мать: не указана

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.01.1719

Жена: Шикель Мария Доротея

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.01.1735

Сын: Хёрдт Петер

Мать ребёнка: Шикель Мария Доротея

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
20.01.1751
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
21.01.1751
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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