Хёрдт (Hoerdt) Петер (Petrus)
Место рожденияЛембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1701
Дата смерти20.01.1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Херт Ганс Петер
Мать: не указана
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.01.1719
Жена: Шикель Мария Доротея
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.01.1735
Сын: Хёрдт Петер
Мать ребёнка: Шикель Мария Доротея
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
20.01.1751
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
21.01.1751
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция