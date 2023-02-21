Шикель (Schickel) Мария Доротея (Maria Dorothea) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикель (Schickel) Мария Доротея (Maria Dorothea)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шикель Иоганнес

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1719

Муж: Хёрдт Петер

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.01.1735

Сын: Хёрдт Петер

Отец ребёнка: Хёрдт Петер

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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