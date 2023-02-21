Шикель (Schickel) Мария Доротея (Maria Dorothea)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шикель Иоганнес
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1719
Муж: Хёрдт Петер
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.01.1735
Сын: Хёрдт Петер
Отец ребёнка: Хёрдт Петер
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно