Хёрдт (Hoerdt) Петер (Petrus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хёрдт (Hoerdt) Петер (Petrus)

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Место рождения

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

20.01.1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1735

Отец: Хёрдт Петер

Мать: Шикель Мария Доротея

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
20.01.1735
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.01.1774

Жена: Лёш Мария Магдалена

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
24.06.1777

Дочь: Хёрдт Катарина Магдалена

Мать ребёнка: Лёш Мария Магдалена

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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