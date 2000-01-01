Хёрдт (Hoerdt) Петер (Petrus)
Место рожденияЛембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения20.01.1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1735
Отец: Хёрдт Петер
Мать: Шикель Мария Доротея
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
20.01.1735
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
10.01.1774
Жена: Лёш Мария Магдалена
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
24.06.1777
Дочь: Хёрдт Катарина Магдалена
Мать ребёнка: Лёш Мария Магдалена
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно