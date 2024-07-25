Решунов Михаил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Решунов Никита Тимофеевич
Мать: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Решунов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Константин
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Решунов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Смерть
Неизвестно