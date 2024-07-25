Решунов Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешунов Михаил Никитич

Решунов Михаил Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Решунов Никита Тимофеевич

Мать: Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Решунов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Константин

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Решунов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.