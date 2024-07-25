Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Решунов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Константин
Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Решунов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич
Смерть
Неизвестно