Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Решунов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Константин

Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Решунов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Решунов Михаил Никитич

Смерть
Неизвестно

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