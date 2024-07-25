Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Петровна

Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Кургузова (Решунова) Феодосия Никитична

Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Решунов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Решунов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Михаил Никитич

Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Решунов Иван Никитич

Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич

Смерть
1900

Мы используем куки для улучшения работы сайта.