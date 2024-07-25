Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Кургузова (Решунова) Феодосия Никитична
Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Михаил Никитич
Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Решунов Иван Никитич
Отец ребёнка: Решунов Никита Тимофеевич
Смерть
1900