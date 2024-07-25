Решунов Никита Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Тимофей Никитич
Мать: Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кузьма Никитич
Мать ребёнка: Евлампия Абрамовна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Кургузова (Решунова) Феодосия Никитична
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Михаил Никитич
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Решунов Иван Никитич
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Смерть
Неизвестно