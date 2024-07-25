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Решунов Никита Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Тимофей Никитич

Мать: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кузьма Никитич

Мать ребёнка: Евлампия Абрамовна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Кургузова (Решунова) Феодосия Никитична

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Решунов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Решунов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Михаил Никитич

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Решунов Иван Никитич

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Смерть
Неизвестно

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