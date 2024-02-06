Козявкина Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Козявкин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Козявкин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявкин Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Козявкин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявкин Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Козявкин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявкин Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Козявкин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козявкина Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Козявкин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козявкин Георгий
Смерть
Неизвестно