Козявкина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявкина Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Алексей Николаевич

Мать: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Козявкин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Козявкин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявкин Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Козявкин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявкин Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Козявкин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявкин Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Козявкин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козявкина Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Козявкин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Олег

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявкин Георгий

Смерть
Неизвестно
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