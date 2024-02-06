Лысенко Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1921

Дочь: Кузьменко Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Лысенко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лысенко Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 7

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 6

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 5

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 4

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 3

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 2

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 1

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козявкина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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