Лысенко Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысенко Николай
Рождение ребёнка
30.08.1921
Дочь: Кузьменко Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лысенко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лысенко Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 7
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 6
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 5
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 4
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 3
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 2
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 1
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козявкина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно