Козявкин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Козявкин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Козявкина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявкин Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Козявкина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявкин Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Козявкина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявкин Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Козявкина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козявкина Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Козявкина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно