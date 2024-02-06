Лысенко Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1921
Дочь: Кузьменко Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лысенко Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лысенко Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 7
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 6
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 5
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 4
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 3
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 2
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко 1
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козявкина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич
Смерть
1976