Лысенко Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1921

Дочь: Кузьменко Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Лысенко Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лысенко Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 7

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 6

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 5

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 4

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 3

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 2

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко 1

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козявкина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Николаевич

Смерть
1976
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