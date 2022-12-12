Калуженинов Тимофей Филатович
Место рождения
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Калуженинов Филат (Филон)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Калуженинов Емельян Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Калуженинов Тарас Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Калуженинов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Калуженинов Карп Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калуженинов Савелий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно