Калуженинов Тимофей Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженинов Тимофей Филатович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Калуженинов Филат (Филон)

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Калуженинов Емельян Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Калуженинов Тарас Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Калуженинов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Калуженинов Карп Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калуженинов Савелий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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