Калуженинов Филат (Филон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженинов Филат (Филон)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калуженинов Х Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1659

Сын: Калуженинов Тимофей Филатович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1669

Сын: Калуженинов Павел Филатович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калуженинов Василий Филатович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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