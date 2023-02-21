Калуженинов Филат (Филон)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калуженинов Х Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1659
Сын: Калуженинов Тимофей Филатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Калуженинов Павел Филатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калуженинов Василий Филатович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно